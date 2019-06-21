"Це був жарт!" Зеленський відхрестився від головної передвиборчої обіцянки

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві заявив, що податок на виведений капітал поки що вводити не варто.

Про це повідомив у Facebook учасник зустрічі Тарас Козак. Він зазначив, що цей момент був однією з головних передвиборчих обіцянок Зеленського.

"Хочу зафіксувати перше відверте "сповзання" з обіцянки президента Володимира Зеленського. На нинішній зустрічі бізнесу та влади, як я вже писав у попередніх повідомленнях, тема податку на виведений капітал (НнВК) піднімалася декілька разів. Не дивно, адже під час президентської передвиборчої кампанії Зеленський твердо обіцяв скасування дискреційного податку на прибуток підприємств і введення НнВК. Особисто знаю людей, які проголосували за "Зе" тільки через цей пункт його програми. Хоча схилялися до підтримки Порошенка", — написав Козак.

Володимир Зеленський

За словами Козака, на зустрічі президент сказав, що для України важливіший новий кредит Міжнародного Валютного фонду (МВФ), ніж введення податку на виведений капітал (НнВК).

"Поставте себе на моє місце. Ви повинні вибрати — або НнВК, або кредит на $2 млрд і співпраця з МВФ на 5 років. Що виберете?", — запитав Зеленський під час дискусії у співавтора законопроекту Тетяни Шевцової.

"Україна вибрала Вас у президенти досить несподівано. Тому пропоную інший підхід. Я виберу варіант переконати Міжнародний валютний фонд, що НнВК не несе серйозних загроз для бюджету в короткостроковій перспективі. А в довгостроковій мати швидке зростання економіки!", — відповіла Шевцова.

"Е, ні! Так не годиться. Два варіанти: або НнВК, або кредит і МВФ?", — продовжив Зеленський.

"Тоді я, як відповідальний президент, виберу НнВК", — наполягла журналістка.

Козак підкреслив, що президент Зеленський не очікував такої відповіді і зніяковів.

У коментарях жорстко засудили Зеленського: "Теж саме буде з іншими обіцянками. Виявиться, що СБУ не можна реформувати, і країна в смартфон не влазить", "Зайшли на п'ятий круг — одне і те ж саме", "Це був жарт", "Перше сповзання з обіцянки? Хіба першим був не той випадок, коли він пообіцяв піти з посади, якщо порушить закон, а потім не пішов?", "Нагаласували і не кажіть, що вас не попереджали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні команда кандидата в президенти Зеленського обіцяла просувати закон про податок на виведений капітал і реформувати систему оподаткування.

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