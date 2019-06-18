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"Це буде трибунал": в Україні розповіли про новий суд через агресію Росії у морі

1.8тЧитати матеріал російською

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на початку липня в арбітражному порядку має розпочатися розгляд справи про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених Росією.

"Він (процес. — Ред.) почнеться щодо моряків: має бути сформована панель арбітрів. Розглядатиметься безпосередньо порушення принципу державного імунітету над військовими кораблями", — повідомила Зеркаль у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Панель складатиметься із п'яти суддів, і це буде трибунал у справі, яку ми подали проти РФ на підставі порушення основоположного принципу — порушення імунітету військових кораблів", — додала заступник міністра.

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За її словами, передбачена тривала процедура розгляду. Після формування арбітраж має вирішити процедурно, як він розглядатиме справу і чи буде поділ на дві фази.

Зеркаль наголосила, що Україна надає перевагу розгляду справи повністю, оскільки поділ завжди веде до тривалішого розгляду питання.

Заступник голови МЗС очікує, що у липні буде сформована панель, після чого арбітраж збереться, щоб виробити проект своїх правил і процедур.

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"У сторін є час, щоб висловити своє невдоволення призначеними суддями, розповісти про конфлікт інтересів, зробити відвід або запропонувати щось інше — всі процедури виписані так, щоб потім, після винесення рішення не було ні в кого ані найменшої можливості сказати, що суддя був упередженим чи були якісь заперечення з приводу суддів. Це — загальні правила формування арбітражної панелі", — зазначила Зеркаль.

Також в України у планах наміри заслухати у Раді безпеки ООН питання щодо виконання Росією наказу про звільнення моряків і кораблів, якщо це не буде зроблено до кінця червня.

"25 червня вони мають відзвітувати про те, як вони виконали наказ суду (Міжнародний трибунал ООН із морського права. — Ред.). Якщо вони нічого не зроблять, то я планую на початку липня активізувати Раду безпеки і розглядати питання імплементації рішення", — наголосила Зеркаль.

Заступник голови МЗС розраховує, що Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН із морського права протягом 3-6 місяців винесе рішення з юрисдикції у справі про порушення прав України як прибережної держави у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.

За її словами, питання суми збитку визначатиметься на останньому етапі.

Зеркаль наголосила, що Україна надає перевагу розгляду справи повністю

Зеркаль наголосила, що Україна надає перевагу розгляду справи повністю

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
но уже один раз мокнули зеркаль в дерьмо.это как анекдот о охотнике и медведе.так ты охотник или ЛГБТешник
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