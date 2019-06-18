"Це буде трибунал": в Україні розповіли про новий суд через агресію Росії у морі

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на початку липня в арбітражному порядку має розпочатися розгляд справи про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених Росією.
"Він (процес. — Ред.) почнеться щодо моряків: має бути сформована панель арбітрів. Розглядатиметься безпосередньо порушення принципу державного імунітету над військовими кораблями", — повідомила Зеркаль у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Панель складатиметься із п'яти суддів, і це буде трибунал у справі, яку ми подали проти РФ на підставі порушення основоположного принципу — порушення імунітету військових кораблів", — додала заступник міністра.
За її словами, передбачена тривала процедура розгляду. Після формування арбітраж має вирішити процедурно, як він розглядатиме справу і чи буде поділ на дві фази.
Зеркаль наголосила, що Україна надає перевагу розгляду справи повністю, оскільки поділ завжди веде до тривалішого розгляду питання.
Заступник голови МЗС очікує, що у липні буде сформована панель, після чого арбітраж збереться, щоб виробити проект своїх правил і процедур.
"У сторін є час, щоб висловити своє невдоволення призначеними суддями, розповісти про конфлікт інтересів, зробити відвід або запропонувати щось інше — всі процедури виписані так, щоб потім, після винесення рішення не було ні в кого ані найменшої можливості сказати, що суддя був упередженим чи були якісь заперечення з приводу суддів. Це — загальні правила формування арбітражної панелі", — зазначила Зеркаль.
Також в України у планах наміри заслухати у Раді безпеки ООН питання щодо виконання Росією наказу про звільнення моряків і кораблів, якщо це не буде зроблено до кінця червня.
"25 червня вони мають відзвітувати про те, як вони виконали наказ суду (Міжнародний трибунал ООН із морського права. — Ред.). Якщо вони нічого не зроблять, то я планую на початку липня активізувати Раду безпеки і розглядати питання імплементації рішення", — наголосила Зеркаль.
Заступник голови МЗС розраховує, що Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН із морського права протягом 3-6 місяців винесе рішення з юрисдикції у справі про порушення прав України як прибережної держави у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.
За її словами, питання суми збитку визначатиметься на останньому етапі.
Зеркаль наголосила, що Україна надає перевагу розгляду справи повністю
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