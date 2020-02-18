"Це буде ганьба": Бутусов вказав на провали військового бюджету-2020 в Україні

У новому проекті Держоборонзамовлення на 2020 рік, який розглянули на засіданні РНБО, ліквідована ракетна програма України.

Про це в Facebook повідомив військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов. За його словами, в проєкті не передбачена закупівля великої партії ракет "Вільха", закупівля 55 мм гаубиць проекту "Богдана" і фінансування програми "Нептун".

"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде свідомий зрив ключових оборонних ініціатив", – йдеться в повідомленні.

Ракети України

Бутусов зазначив, що "чисто символічні кошти" виділили на закупівлю снарядів 152 мм для "Гіацинтів" та "Акацій", і 155 мм снарядів для "Богдани".

За словами експерта, в Держоборонзамовленні виділено мало грошей на зв'язок. При цьому ДОЗ-2020 не передбачає закупівлю тепловізійних прицілів для керованих ракет, необхідних для нічного бою.

"Не закладені необхідні кошти для модернізації танків Т-64 за проєктом" Краб "з двигуном 6ТДФ, що унеможливлює розширення виробництва цих унікальних двигунів. Не закуповується жоден тепловізійний приціл для протитанкових ракетних комплексів", – пояснив він.

Журналіст акцентував, що не передбачено коштів на квадрокоптера і на авіаційні боєприпаси для них: "як і раніше все це будуть купувати волонтери за свої".

Також Бутусов зазначив, що Україна замість розробки власних бронетранспортерів закупить польські "Онцилли".

"При цьому командири батальйонів і рот, як і раніше їздять на волонтерських машинах, гостра нестача БМП і БТР, цілі батальйони нашої бронетехніки мають дуже обмежену боєздатність", – додав експерт.

Бутусов підсумував, що Держоборонзамовлення-2020 оборонні програми враховує максимум на 30%, тому приймати його в такому вигляді не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що сума коштів, виділених на держоборонзамовлення з бюджету України в 2020 році, збільшена на 16% в порівнянні з 2019 роком.

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