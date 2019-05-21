"Це атака!" Росія забила на сполох через удар США по газопроводу Путіна

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав спробу заблокувати будівництво проекту "Північний потік-2" атакою на Європу.

"Спроби не допустити завершення "Північного потоку-2". Дуже шкода, бо фактично була зроблена спроба атакувати основні елементи європейського порядку, безпеки і стабільності, що залишилися", — повідомив Грушко на європейській конференції дискусійного клубу "Валдай" у Відні, передають "РИА Новости".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на можливі санкції США.

"Багато в чому проект вже реалізований, і є певна впевненість у тому, що проект буде фіналізовано і він буде запущений в інтересах європейських споживачів блакитного палива", – зазначив представник Кремля, передає ТАСС.

Пєсков також вважає, що російський газовий проект в інтересах гарантування енергобезпеки Європи.

"Він у комерційних інтересах європейських виробників, найперше — Німеччини, і він не має жодного відношення до політики. Неодноразово Володимир Путін заявляв, що будь-які дії, спрямовані на те, щоб зашкодити реалізації цього проекту, є нічим іншим, як неприкритим проявом недобросовісної конкуренції, чим давно вже займаються США", — резюмував Пєсков.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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