"Труни на колесах": блогер висміяв "прорив" з новими трамваями в Донецьку

У Донецьку готують до повторного запуску "нові" трамваї, які є "трунами на колесах" і можуть призвести до жертв серед пасажирів.

"Фокус із трамваями не особливо вдався. Причина була проста і геніальна одночасно: низ, візок так би мовити, "вчені ДНР" залишили від чеського трамвая, від старого, верх же причепили виробництва РФ, іжевське барвисте л**но з глючной апаратурою, дешевою проводкою і пластиковим корпусом", – пише український блогер Фашик Донецький для OBOZREVATEL.

За його словами, перший запуск даного проєкту був провалений, тому трамваї відправили на доопрацювання і виправлення недоліків.

"Ця труна на колесах глючила і недороси боялися, що під фанфари і барабани ватних пропагандистів ця желязяка стане для звичайних пасажирів братською могилою", – зазначив блогер.

"Як тільки почали розбирати залізяку – почала глючити іжевська електроніка. Почала глючити електроніка – відразу ж почало смердіти пластиком у салоні. Через проблеми з іжевською електронікою почали також смердіти гальмівні прокладки, в салоні тупо смерділо гаром", – додав він.

За словами блогера, через проблеми з російською електронікою у трамвая часто пропадають гальма при спуску вниз, особливо якщо він завантажений пасажирами.

"Найсумніше те, що окупаційна влада таки збирається запустити трамваї в експлуатацію, а значить будуть жертви серед звичайних людей, які поняття не мають, що вони будуть їздити не в трамваї, а в труні на колесах", – резюмував він.

Через проблеми з російською електронікою у трамвая часто пропадають гальма при спуску вниз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" так званої ДНР запустила приміський поїзд з окупованого Донецька в Оленівку.

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