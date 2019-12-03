Гнучкий графік і дистанційка: Милованов анонсував важливі зміни у працевлаштуванні

В Україні необхідно ввести зобов'язання укладати трудовий договір у письмовій формі, а також дозволити працювати дистанційно і за гнучким графіком.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає "Сегодня". Заява чиновника з'явилася на тлі приготувань Кабінету міністрів щодо скасування паперових трудових книжок.

"Зараз трудовий договір можна укладати у письмовій та усній формі, ми хочемо зробити так, щоб договір був тільки у письмовій формі, щоб не було недомовленості, що щось пообіцяли, а потім не дали", – сказав він. Міністр зазначив, що пропонується також дозволити дистанційну роботу і гнучкий графік роботи, і ввести вимогу виплачувати заробітну плату виключно у грошовій формі.

"Ми пропонуємо в законі чітко прописати ознаки, що є трудовими відносинами. Ми скасовуємо радянську трудову бюрократію актів... Ми захищаємо на рівні закону фундаментальні права працівника, також права боротися за свої права. Буде посилення можливості страйків", – зазначив чиновник. При цьому він наголосив, що трудові книжки не скасовуються, але разом з тим буде електронний реєстр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

У новому Кабміні збираються заборонити подавати "паперові" документи при прийомі на роботу або на конкурси. А архіви кадровиків хочуть перевести у цифровий вигляд.

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