ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Трощить прогноз МВФ: ВВП України виріс майже на 15%

532Читати матеріал російською

Доларовий ВВП України за підсумками першого кварталу 2019 року зріс на 14,63%.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, такий показник є одним з найбільших в Європі.

"ВВП за 12 місяців вже становить 134,43 млрд дол. Найбільший внесок в такий приріст ВВП дає істотний приріст зарплат, за результатами першого кварталу фонд оплати праці робітників у доларовому еквіваленті зріс на 20,63%", - розповів він.

Новини
Эксперт рассказал, как увеличить ВВП Украины на $60 млрд

"Як і прогнозував, квітневий прогноз МВФ про 134,89 дол ВВП України в 2019 році, буде розгромлений", - додав він.

Трощить прогноз МВФ: ВВП України виріс майже на 15%
Трощить прогноз МВФ: ВВП України виріс майже на 15%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми з бюджетом України через податкову і митницю, які перерахували на 28 млрд менше, ніж планувалося. Ситуацію врятував тільки Нацбанк.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel