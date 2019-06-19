Трощить прогноз МВФ: ВВП України виріс майже на 15%

Доларовий ВВП України за підсумками першого кварталу 2019 року зріс на 14,63%.

Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, такий показник є одним з найбільших в Європі.

"ВВП за 12 місяців вже становить 134,43 млрд дол. Найбільший внесок в такий приріст ВВП дає істотний приріст зарплат, за результатами першого кварталу фонд оплати праці робітників у доларовому еквіваленті зріс на 20,63%", - розповів він.

"Як і прогнозував, квітневий прогноз МВФ про 134,89 дол ВВП України в 2019 році, буде розгромлений", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми з бюджетом України через податкову і митницю, які перерахували на 28 млрд менше, ніж планувалося. Ситуацію врятував тільки Нацбанк.

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