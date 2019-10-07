Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Вартість долара в проєкті державного бюджету на 2020 рік закладена на рівні 28,2 грн/$, однак фінансові аналітики вважають, що реальний курс відрізнятиметься від бюджетного.
Базовий прогноз такий: середній курс – 26-27 грн/$, наприкінці року – 26,5 грн/$, повідомив аналітик Андрій Шевчишин, передає "Сегодня".
За його словами, прописаних у бюджеті 29 грн/$ валюта може досягти тільки за песимістичного сценарію.
"Прогнози щодо гривні продовжують поліпшуватися. Заявлені реформи, запуск ринку землі, значна приватизація, відновлення співпраці з МВФ і лібералізація ринку капіталу дозволяють розраховувати на значний приплив інвестицій. Але негативний торговий баланс, дефіцит бюджетних надходжень стосовно планових показників вказують на перспективу ослаблення гривні", – заявив Шевчишин.
Аналітик зазначив, що оптимістичне передбачення: 24-25,5 грн/$, а наприкінці року – 25 грн/$.
Ключовою передумовою є активний приплив інвестицій і збереження сприятливих зовнішніх торгових умов, коли пропозиція валюти постійно випереджає попит.
Водночас песимістичний аналіз: 27-29 грн/$, на кінець року – 29 грн/$.
Ключовими факторами є скорочення припливу коштів і падіння цін на світових сировинних ринках.
Однак, за словами експерта, базовий прогноз щодо вартості гривні є найвірогіднішим.
Фінансові аналітики вважають, що реальний курс відрізнятиметься від бюджетного
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.
25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.
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