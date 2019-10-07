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7 жовтня • оновлено в 17:57
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Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

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Вартість долара в проєкті державного бюджету на 2020 рік закладена на рівні 28,2 грн/$, однак фінансові аналітики вважають, що реальний курс відрізнятиметься від бюджетного.

Базовий прогноз такий: середній курс – 26-27 грн/$, наприкінці року – 26,5 грн/$, повідомив аналітик Андрій Шевчишин, передає "Сегодня".

За його словами, прописаних у бюджеті 29 грн/$ валюта може досягти тільки за песимістичного сценарію.

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"Прогнози щодо гривні продовжують поліпшуватися. Заявлені реформи, запуск ринку землі, значна приватизація, відновлення співпраці з МВФ і лібералізація ринку капіталу дозволяють розраховувати на значний приплив інвестицій. Але негативний торговий баланс, дефіцит бюджетних надходжень стосовно планових показників вказують на перспективу ослаблення гривні", – заявив Шевчишин.

Аналітик зазначив, що оптимістичне передбачення: 24-25,5 грн/$, а наприкінці року – 25 грн/$.

Ключовою передумовою є активний приплив інвестицій і збереження сприятливих зовнішніх торгових умов, коли пропозиція валюти постійно випереджає попит.

Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Водночас песимістичний аналіз: 27-29 грн/$, на кінець року – 29 грн/$.

Ключовими факторами є скорочення припливу коштів і падіння цін на світових сировинних ринках.

Однак, за словами експерта, базовий прогноз щодо вартості гривні є найвірогіднішим.

Фінансові аналітики вважають, що реальний курс відрізнятиметься від бюджетного

Фінансові аналітики вважають, що реальний курс відрізнятиметься від бюджетного

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Что это за аналитик, который указывает как оптимистический прогноз укрепление доллара!? Это приводит к снижению конкурентноспособности наших товаров на мировом рынке и дефициту бюджета! Какой же это оптимизм? Китайцы исскуственно снизили курс юаня по отношению к доллару и США тут же поднял крик и обозначил их действия как не честную конкуренцию! Мы в мировой экономики совсем не заметны и могли бы понемногу укреплять доллар. Нас никто бы не в чем не обвинил, а вот для экономики это было бы полезно.
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