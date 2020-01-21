Три місяці без зарплати: шахтарі оголосили голодування у Львівській ОДА

У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість за зарплатою, яку ті не отримують із листопада 2019 року.

Гірники заявили про початок голодування, повідомляє ТСН. Представники профспілок провели більше 4 годин у кабінеті заступника голови ЛОДА і відмовлялися його залишати, поки їм не перерахують принаймні місячний фонд зарплати – 150 млн грн.

Близько 20:30 до них прийшов заступник голови обласної державної адміністрації Василь Лозинський, який запевнив, що обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. За його словами, під час розмови було вирішено перерахувати перших 10 млн грн вранці 22 січня.

Шахтарі оголосили голодування у Львівській ОДА ТСН

Лозинський закликав представників профспілок поїхати додому, але шахтарі ухвалили рішення сидіти до ранку, поки не буде здійснено виплату коштів. В ОДА повідомили, що людей не виганятимуть.

Відзначається, що загальна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" (це шість шахт і вісім тисяч працівників) становить 317 млн ​​гривень. Шахти підприємства при цьому працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

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