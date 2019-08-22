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Три міністри: у Зеленського розповіли, хто може залишитися в уряді

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У новому Кабінеті міністрів найвищі шанси зберегти свої посади мають міністр фінансів Оксана Маркарова, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Імовірність у Маркарової найвища, але є багато інших людей, які обговорюються. В тому числі, Аваков і Супрун", – повідомив народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія, передає "Страна".

Він зазначив, що конкретніше сказати не може. Водночас Арахамія додав, що консультації з цих питань тривають.

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"Все, що вам говорять, що 100% ймовірність (збереження того чи іншого міністра. – Ред.) – це неправда", – підкреслив народний депутат.

За словами Арахамії, в Офісі президента вже визначилися із міністром закордонних справ.

Водночас поки немає визначеності з міністром оборони, а список кандидатів продовжує поповнюватися.

У новому уряді найвищі шанси зберегти свої пости мають три міністри

У новому уряді найвищі шанси зберегти свої пости мають три міністри

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. Водночас у партії "Слуга народу" також назвали декількох кандидатів на цю посаду.

За неофіційною інформацією, головним претендентом на посаду прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

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Особи
Володимир Зеленський Давид Арахамія Оксана Маркарова Олександр Аваков Уляна Супрун
Місце
Україна
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