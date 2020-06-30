У зворотному не переконаєте, – Третьякова пояснила свої слова про дітей "низької якості"

Голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова пояснила, що значили слова про дітей "низької якості". Нардепка також не має наміру змінювати своєї позиції щодо соціальних питань.

Під час свого виступу в Раді у вівторок, 30 червня, вона зазначила, що скандальні слова про дітей належать не їй, а одному з нобелівських лауреатів.

Третьякова підкреслила, що інформаційна кампанія проти неї також викликана геополітичним фактором.

"Нещодавно я як представник України увійшла в гуманітарну групу тристоронньої контактної групи в Мінську... Вони проти того, щоб в Мінську звучала чітка і не двозначна проукраїнська позиція... Інформаційна кампанія, що розгорнулася проти мене, є аморальною й абсурдною. Термін про якість дітей не мій, хоча за те, що я використовувала його в публічній площині, вибачаюся перед усіма українцями. І прошу вибачення в тих, хто це сприйняв як те, що я якимось чином хочу не захищати українців", – заявила нардеп.

Вона вважає, що українці повинні керуватися досягненнями світової науки в питанні вирішення соціальних проблем.

"Всі діти прекрасні, всі діти – божий дар і всі українці знають, як захищати своїх дітей. І тут мова не про злидні й не про бідність, якими всі так маніпулюють. Мова про те, що соціальна політика повинна бути спрямована не від бідних до бідних, а від багатих до бідних. і те, що ви робите, це не гідна й не людська поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене у зворотному", – підсумувала політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі спливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що в людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну та антигуманну позицію".

Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагали скласти депутатський мандат. Скандал прокоментували й у фракції "Слуга народу".

Пізніше Третьякова зізналася, що слова про те, що в маргінальних прошарках населення народжуються діти "низької якості", обрані невдало.