Третьякова відреагувала на скандал із дітьми "низької якості": українці дали оцінку

Глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова публічно відреагувала на звинувачення в некоректності після її слів про дітей "низької якості".

Нардепка на своїй сторінці в Facebook опублікувала повну версію ролика, який викликав резонанс у мережі.

"Першоджерело", – коротко підписала відео Третьякова.

OBOZREVATEL прослухав запис і встановив, що 2-хвилинний спіч нардепки дійсно наявний на відео. (Дивитися ролик потрібно з 50-ї хвилини).

"Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер говорила колись", – сказала Третьякова.

OBOZREVATEL звернувся до нардепки за коментарем, але, на жаль, відповіді не отримав.

Українці залишили понад 100 коментарів під записом. Знайшлися ті, хто жорстко засудив Третьякову за такі слова, і ті, хто став захищати голову комітету Ради.

OBOZREVATEL наводить деякі коментарі. Стилістика й пунктуація авторів збережені.

"Галю, нічого не бійся! Ти все грамотно і правильно сказала. Згодна на всі 100%!!!! Собака гавкає – караван іде! Ми з тобою! Ми – це платники податків України!!!!! Ти висловила НАШУ думку, як НАШ депутат. І нам НЕ байдуже кому йдуть НАШІ гроші".

"Я б запропонував стерилізувати більшу частину фракції "Слуга народу", але, вже, на жаль, пізно – розмножилися".

"Звичайно, сам вираз "неякісні діти" жорсткий, ріже вухо і неприпустимий для публічної людини, народного депутата. Але за сумою питання, факт, що в Україні є безліч малозабезпечених алкашів які народжують дітей заради матеріальної допомоги хтось оскаржить? Або скажете це неправда? Просто про це ніхто не говорить відкрито. Знаю Галину близько 10 років, вона завжди була прямою, як двері в висловлюваннях, але вона як раз, як мені здається, одна з небагатьох там серед цього зеленого... яка намагається щось змінити".

"Галина Миколаївна, переглянула ефір, хотіла сама розібратися і подивитися, що ви там насправді сказали. Вас хейтять не випадково, тому що ви не підбираєте слова і, якщо чесно, це пахне фашизмом. Я переглянула весь ефір, тому що сподівалася, що це фейк або ваші слова вирвали з контексту. На жаль, це не так. Я свого часу багато чого у вас навчилася і мені шкода, що ви не розумієте що сталося. Але це насправді дуже схоже на рекомендацію бабусі вашого колеги продати собаку".

"Все правильно сказали".

"Люди, вимкніть емоції і включіть ГОЛОВУ !!! Ну адже правильно говорить! Тільки так і ухвалюють правильні рішення – хочеш мати більш якісне життя і більш високий рівень освіти і усвідомленості людей – потрібно дати більше можливостей і більше грошей. Галина Третьякова, підтримую!!!".

Реакція українців на публікацію Третьякової Facebook Галини Третьякової

Реакція українців на публікацію Третьякової Facebook Галини Третьякової

Реакція українців на публікацію Третьякової Facebook Галини Третьякової

Реакція українців на публікацію Третьякової Facebook Галини Третьякової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі спливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну і антигуманну позицію".