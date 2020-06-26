Третьякова про реакцію Зеленського на скандал з нею: він сказав, що я "торпеда". Відео
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що президент Володимир Зеленський побоюється впливу на рейтинг партії через її слова про дітей "низької якості".
В ефірі "Апостроф TV" глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначила, що спілкувалася з цього приводу з колегами по фракції, головами комітетів і в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У нас була зустріч щодо формування і обговорення законопроектів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроектів – 2275 який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення і почали тиражування цього", – підкреслила Третьякова.
Депутатка також додала: "Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 червня в мережі спливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну і антигуманну позицію".
Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагають повернути депутатський мандат. Скандал прокоментували і у фракції "Слуга народу".
Сама Третьякова вибачилася за неправильно підібрані слова і заявила, що не збирається йти з посади.