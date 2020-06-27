Третьякова про реакцію Зеленського на скандал з нею: він сказав, що я "торпеда". Відео
Третьякова розповіла про реакцію Зеленського на скандал.
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що президент Володимир Зеленський побоюється впливу на рейтинг партії через її слова про дітей "низької якості".
В ефірі "Апостроф TV" глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначила, що спілкувалася з цього приводу з колегами по фракції, головами комітетів і в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У нас була зустріч щодо формування і обговорення законопроектів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроектів – 2275 який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення і почали тиражування цього", – підкреслила Третьякова.
Депутатка також додала: "Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 червня в мережі спливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну і антигуманну позицію".
Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагають повернути депутатський мандат. Скандал прокоментували і у фракції "Слуга народу".
Сама Третьякова вибачилася за неправильно підібрані слова і заявила, що не збирається йти з посади.