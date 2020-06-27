Третьякова про реакцію Зеленського на скандал з нею: він сказав, що я "торпеда". Відео

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що президент Володимир Зеленський побоюється впливу на рейтинг партії через її слова про дітей "низької якості".

В ефірі "Апостроф TV" глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначила, що спілкувалася з цього приводу з колегами по фракції, головами комітетів і в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас була зустріч щодо формування і обговорення законопроектів, які будуть стояти на порядку денному наступного тижня. Один із законопроектів – 2275 який зачіпає ті самі інтереси профспілок, які витягли цю фразу з відео вебінару, написали звернення і почали тиражування цього", – підкреслила Третьякова.

Депутатка також додала: "Він сказав, що я торпеда, і звичайно що я можу впливати на те, що можемо програти місцеві вибори".

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