Третьякова після скандалу з дітьми "низької якості": нікуди не збираюся йти

Глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова назвала скандал навколо її заяви про дітей "низької якості" організованим булінгом і попросила вибачення.

Про це нардепка написала на своїй сторінці в Facebook. Вона відзначила, що публікує пост "глибокої вдячності та вибачення".

"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час ОРГАНІЗОВАНОГО булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти ПІД ТИСКОМ ЗОВНІ. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план ВСІМ політичним силам. Жодна інша політична сила не могла навіть уявити собі, що радянську соціальну парадигму можна зачепити", – сказано в повідомленні.

Третьякова заявила, що в політику прийшла заради змін, а не за владою.

"В політику йшла СВІДОМО. Не за владою. А за змінами. Тому що діти залишились в Україні і мають своїх дітей – тепер вже п‘ятеро онуків. Їм, нашим дітям, ми залишаємо країну, а також БОРГИ, які ім сплачувати. Борги не тільки зовнішні. Але й борги за зобов‘язаннями внутрішніми, соціальними. Бо наша країна рідко виплачувала компенсації за шкоду життю та здоров‘ю у момент нанесення шкоди, а перекладала такі зобов‘язання на майбутнє. Не завжди, але часто. Чи мусимо ми навантажити їх таким тягарем утриманців, щоб їм було не продихнути? Моя відповідь – Ні", – написала нардепка.

Третьякова зізналася, що слова про те, що у маргінальних прошарків населення народжуються діти "низької якості" вибрані невдало.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями", – сказано в повідомленні.

Нардепка подякувала ворогам за те, що "роблять сильнішими".

"Дякую ворогам, що робите нас сильнішими! І так. Я НЕ ІДЕАЛЬНА. І не хочу. Просто роблю те що можу на тому місці, якому знаходжусь. Далі буде. Разом з вами! Бо точно я не ОДНА!" – підсумувала Третьякова.

Заява нардепки Facebook Третьякової

Заява нардепки Facebook Третьякової

Заява нардепки Facebook Третьякової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі випливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну і антигуманну позицію".

Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагають скласти депутатський мандат. Скандал прокоментували і у фракції "Слуга народу".