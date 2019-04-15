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Третя спроба: Росія знову пішла на уклін Данії через газопровід Путіна

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Компанія Nord Stream 2 запросила у Данії дозвіл на будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2" по третьому маршруту.

Як повідомляє РИА Новости", новий маршрут пройде у виключній економічній зоні, на південь від датського острова Борнхольм.

"Заявка подається відповідно до рішення Датського енергетичного агентства (ДЕА) від 26 березня 2019 року. Ця територія в ІЕЗ раніше була спірною між Данією і Польщею, тому не була доступна для розробки будь-яких проектів. Домовленість між двома країнами тепер досягнута, але ще не ратифікована Польщею", - наголошується в заяві.

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Третя спроба: Росія знову пішла на уклін Данії через газопровід Путіна

російська газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 березня Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2Росія
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Печально бандеры, сосать сушку?)))
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