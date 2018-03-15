"Це підрив": Росія злякалася плану Британії припинити закупівлі у "Газпрому"

У РФ вважають, що заява прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про плани припинити закупівлі російського газу, підриває розвиток конкуренції на ринку.

"Такі рішення, вони політично мотивовані, вони не спрямовані на розвиток конкуренції на європейському ринку", - заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає Reuters.

За даними російського імпортера палива "Газпромекспорту", Британія є четвертим за обсягом покупцем газу з РФ на західноєвропейському ринку, поступившись за обсягом закупівель лише Німеччині, Туреччині, Італії.

"У цьому сенсі це право кожної комерційної організації, кожної країни вибирати свою енергетичну політику. Ми в цьому випадку, як постачальник, поставляємо газ до Європи європейським споживачам, виходячи з потреб на абсолютно конкурентних умовах і будемо продовжувати працювати в режимі конкуренції", - резюмував Новак.

Як повідомляв "Обозреватель" раніше стало відомо, що нова політика уряду переобраного канцлера Німеччини Ангели Меркель спрямована на відмову від закупівлі російського вугілля і газу.