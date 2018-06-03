Небезпечно для життя: через проект Росії Балтика опинилася на межі катастрофи

Після початку будівництва "Північного потоку-2" на узбережжі Грайсвальду (Німеччина) були виявлені десятки кілограмів грудок пластичного мастила. Це небезпечно як для природи, так і для живих організмів, в тому числі і для людей.

Про це повідомляє 24tv.

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"Відповідальні органи влади впевнені, що саме "Північний потік-2" викликав зараження. Все екоспеціалісти знаходяться в гавані для подальшої експертизи", - заявили в німецькому Союзі охорони природи та біорізноманіття.

Вони вже більше року борються проти будівництва трубопроводу. Перш за все, як і колеги з Фінляндії, подали в суд на недотримання незалежної процедури видачі дозволу на будівництво. Експерти стверджують, що початкові дані екологічної експертизи взяли на основі застарілих досліджень. Крім того, щоб прокласти газопровід довжиною в 80,5 кілометрів, будівельники повинні очистити всі на цьому шляху вибуховими роботами.

Хімічні речовини можуть потрапити з мула донних відкладень у відкрите море. А далі по харчовому ланцюжку може дістатися до риби, до трісці, наприклад, яку там виловлюють, і безпосередньо до людей.

Як повідомлявOBOZREVATEL, адміністрація президента США планує ввести санкції проти енергокомпаній Німеччини та інших європейських країн, які беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".