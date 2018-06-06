Без гарячої води, світла і тепла: Київ на межі масштабного НП через суперечку з "Нафтогазом"

Київ взимку може залишитися без гарячої води, опалення та електроенергії. Місцева влада називає такий стан "ризиком техногенної катастрофи", але позицію свою не змінює. Суперечка з державним "Нафтогазом" триває вже кілька тижнів. Жителі столиці використали газу на 2,5 млрд грн, але не заплатили за нього. Місцева влада вважає, що борги має сплачувати "Київенерго", а в "Нафтогазі" кажуть: нехай платить КП "Київтеплоенерго". Заручниками суперечки стали мільйони киян.

OBOZREVATEL розібрався, чому в столиці назріває "техногенна катастрофа" і хто має платити.

Що сталося і чому немає гарячої води?

Почалося все з "Київенерго". Місцева влада вирішила, що компанія працює погано і забрала у неї право постачати жителям столиці гарячу воду і тепло. Рішення ухвалили ще минулого року, але чекали літа. І ось влітку естафету "Київенерго" заходилося приймати створене місцевою владою підприємство "Київтеплоенерго".

І все було б добре, якби не борги за газ. Як відомо, єдиний постачальник газу для населення - "Нафтогаз". Він передає блакитне паливо підприємствам, а ті з його допомогою підігрівають воду і генерують тепло. Українці місяць фактично безкоштовно користуються опаленням і купаються в гарячій воді, а потім повинні оплатити послугу. Але оплачують комуналку не всі. Лише за газ "Київенерго" винен "Нафтогазу" 4,8 млрд грн.

І головне питання - хто платитиме після того, як у старого постачальника заберуть права. У КМДА вважають, що "Київенерго", навіть коли не займатиметься постачаннями, має право вимагати від киян сплачувати борги, судитися. А ось нове підприємство "Київтеплоенерго" фактично почне свою роботу з "нуля". З таким твердженням у "Нафтогазі" не погоджуються. Мовляв, якщо нове підприємство правонаступник старого, то нехай і борги на себе беруть.

Вирішити цю суперечку не можуть уже кілька тижнів. "Київенерго" більше не займається поставками гарячої води і тепла, а нове підприємство просто не може це робити без газу.

Кажуть, що і світло можуть відключити? А воно тут до чого?

"Київтеплоенерго" отримало в спадок від "Київенерго" дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6). Саме там генерується тепло, підігрівається вода. Зрозуміло, без газу вони працювати не можуть. Але річ у тім, що ці ТЕЦ також виробляють електроенергію і постачають її у київські будинки. Частина киян залишиться не тільки без гарячої води і тепла, але і без електроенергії.

А в опалювальний сезон це фактично загрожує комунальним колапсом. Відновити систему теплопостачання після цього буде вкрай складно, не кажучи вже про те, що кияни можуть взимку просто замерзнути.

І що тепер робити?

Поки що рішення немає. КМДА просить уряд, щоб він зобов'язав монополіста підключити нове комунальне підприємство до блакитного палива, а вже потім вирішувати проблему з боргами. В той же час у "Нафтогазі" кажуть, що пробачити Києву 4,8 млрд грн не можуть.

Варто також зазначити, що з цих майже 5 млрд грн безпосередньо борги за газ - 2,5 млрд, решта - штрафи і борги держави перед "Київенерго" (тобто гроші на пільговиків і субсидіантів, які приходять з величезною затримкою).

Фактично київська влада намагається натиснути на "Нафтогаз" через Кабмін, неофіційно в КМДА пояснюють: уряд серед засновників компанії, і там повинні розуміти наслідки: не буде газу - всі місцеві жителі, серед яких і чиновники, взимку просто замерзнуть. Співрозмовники у "Нафтогазі" також неофіційно зазначають: якщо залишити борг за "Київенерго", велика ймовірність, що гроші просто не повернуть. А пробачити 4,8 млрд грн не можуть. Якщо так станеться, до менеджменту компанії виникнуть серйозні проблеми.

І що, справді взимку не буде опалення?

Швидше за все, до такої ситуації не дійде. Будь-якої миті КМДА може погодитися на вимоги "Нафтогазу" і взяти на себе відповідальність за кілька років виплатити борги. Більше того, разом із зобов'язанням платити вони отримають і право вимагати. Або ж "Нафтогаз" може погодитися на вимогу місцевої влади і вимагати борги у "старої" компанії. У будь-якій ситуації, або "Київенерго", або новому КП "Київтеплоенерго" доведеться активізуватися і зібрати з жителів столиці щонайменше 2,5 млрд грн боргів.

До речі, нові комунальні закони дозволяють робити це ефективніше. Наприклад, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги" вже через півроку на борги можна буде нараховувати пеню. Крім того, як детально писав OBOZREVATEL, виконавча служба за рішенням суду може заарештувати будь-яке майно боржника, навіть квартиру.