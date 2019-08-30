"Треба терміново рятувати!" В Україні назріла НС з опалювальним сезоном

У Кривому Розі склалася критична ситуація з підготовкою до опалювального сезону через борги за природний газ перед "Нафтогазом".

Як повідомляє прес-служба НАК, борги утворилися у одного з найбільших виробників тепла міста Кривий Ріг - АТ "Криворізька теплоцентраль". Підприємство заборгувало НАК 1,76 млрд грн.

Згідно із законодавством, для відновлення газопостачання перед початком опалювального сезону тепловиробник повинен заплатити "Нафтогазу" не менше 1,17 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Опалювальний сезон під загрозою зриву politeka.net

"Нафтогаз" пропонує криворізькій владі і Фонду держмайна, який здійснює управління АТ "Криворізька теплоцентраль", вжити негайних заходів для погашення заборгованості та забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

В результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ в травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!