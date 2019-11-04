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4 листопада • оновлено в 21:42
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Треба повернути гроші: в МВФ закликали Зеленського "розібратися" з Коломойським

19.2т Читати матеріал російською

МВФ не поспішає виділяти Україні нові транші, поки команда президента Володимира Зеленського не змусить бізнесмена Ігоря Коломойського повернути мільярди доларів, виведених із "Привату" та інших банків.

Про це заявило видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, близькі до переговорів між Києвом і Фондом.

Коломойського назвали однією з головних проблем, яка перешкоджає переговорам України та МВФ. За даними видання, транші будуть затримуватися, поки не з'явиться підтвердження того, що команда Зеленського дійсно намагається повернути близько $15 млрд, виведених із більш ніж 100 банків за останнє десятиліття.

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"Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і відтоді публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих із переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їхніми взаєминами", – йдеться у матеріалі.

"За останні два десятиліття Київ не виконав жодної з низки умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", – стурбовані у Фонді.

Коломойський і Зеленський

Коломойський і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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Особи
Ігор Коломойський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Не украинское это дело, долги возвращать .
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе с ко валите отседава или вас выведуть.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Опупеть. "За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", – обеспокоены в Фонде. Но кажлый раз МВФ хвалит Киев за реформы и продолжает давать займы. Видимо, МВФ в доле по распилу.
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