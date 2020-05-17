Травневі заморозки вдарять по головному українському продукту: метеорологи забили на сполох

В Україні травневі нічні заморозки негативно вплинули на картоплю та інші овочі, які встигли зійти. Наслідки такої негоди можуть істотно скоротити урожай цієї осені.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Agravery.com.

У ніч з 13 на 14 травня у Київській області були зафіксовані заморозки на грунті та на рівні 2 см над його поверхнею, що може негативно позначитися на овочах.

Заморозки вдарять по урожаю картоплі golos.ua

А ось для польових культур такі заморозки обійдуться без значних негативних наслідків, якщо вони не будуть тривалими. "На заході України від заморозків постраждали Рівненська, Волинська, Тернопільська, Львівська та Хмельницька області, де мінусова температура була зафіксована у повітрі. Наслідки заморозків проявлять себе через кілька днів. Зараз можна говорити про те, що саджанці помідорів і перцю замерзли", - розповіла Адаменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні міліють водойми, а південні регіони знаходяться під загрозою посухи.

У Кілійському районі Одеської області фермер вчинив самогубство після того, як втратив через посуху весь свій урожай.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!