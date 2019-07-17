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"Траса смерті": у Криму окупанти визнали провал "мегапроекту"

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В анексованому Росією Криму з нової траси "Таврида", яка пролягає через весь півострів, приберуть вантажівки масою понад 12 тонн.

За даними Fresh News, це нібито пов'язане із гарантуванням безпеки окупованого півострова. Заборона попередньо вводиться до вересня.

"Ми будемо рекомендувати, введено наказ про рух великовантажних транспортних засобів і транспортних засобів із причепом по старій трасі через Феодосію, Білогірськ. Дана траса у хорошому стані, на ній проведено ремонт, нанесено розмітку, встановлено камери фото- і відеофіксації", – розповів так званий глава "Служби автодоріг" півострова Олександр Нефьодов.

Варто зазначити, що траса "Таврида" отримала похмуру популярність через велику кількість ДТП, здебільшого – через недотримання швидкісного режиму.

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Траса "Таврида"

Траса "Таврида"

krimoved.crimea.ua

У мережі вже відреагували на інформацію. Наприклад, блогер RoksolanaToday&Крим25% написала на своїй сторінці у Twitter, що нікому б не рекомендувала їздити по цій трасі.

"Я б хорошим людям не рекомендувала там їздити. Траса смерті рукож*пна це", – сказано в повідомленні.

"Тю... А навіщо забороняти??? Природний добір...", – додали у коментарях.

"Траса смерті": у Криму окупанти визнали провал "мегапроекту"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 10 липня на автодорозі "Таврида" в районі окупованій Феодосії трапилася страшна ДТП, в якій загинули троє осіб.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Росія
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
А чё на трассу накинулись? Крымский мост уже рухнул?
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Hyperblast Pandemonic
Hyperblast Pandemonic
почему у роксоланы в твиттере 27к читателей, но при этом 0 лайков под постами, а в коментариях тролли с обоза
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Grin Ivan
Grin Ivan
Hyperblast Pandemonic, Пантаму что начинается и заканчивается на у
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Grin Ivan
Grin Ivan
Нав Украине таких трасс вообще нет. Сплошные выбоины,полотна в шишках, мосты рушатся. Ср##ко#рукие толком дороги не ремонтируют ямочный ремон. Ехал от Сум до Харькова, все проклял. У нас в Сибири такого убожества давно нет.
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