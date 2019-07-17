"Траса смерті": у Криму окупанти визнали провал "мегапроекту"

В анексованому Росією Криму з нової траси "Таврида", яка пролягає через весь півострів, приберуть вантажівки масою понад 12 тонн.

За даними Fresh News, це нібито пов'язане із гарантуванням безпеки окупованого півострова. Заборона попередньо вводиться до вересня.

"Ми будемо рекомендувати, введено наказ про рух великовантажних транспортних засобів і транспортних засобів із причепом по старій трасі через Феодосію, Білогірськ. Дана траса у хорошому стані, на ній проведено ремонт, нанесено розмітку, встановлено камери фото- і відеофіксації", – розповів так званий глава "Служби автодоріг" півострова Олександр Нефьодов.

Варто зазначити, що траса "Таврида" отримала похмуру популярність через велику кількість ДТП, здебільшого – через недотримання швидкісного режиму.

Траса "Таврида" krimoved.crimea.ua

У мережі вже відреагували на інформацію. Наприклад, блогер RoksolanaToday&Крим25% написала на своїй сторінці у Twitter, що нікому б не рекомендувала їздити по цій трасі.

"Я б хорошим людям не рекомендувала там їздити. Траса смерті рукож*пна це", – сказано в повідомленні.

я б хорошим людям не рекомендовала там ездить.Трасса смерти рукожопная это https://t.co/lJDsPxzYfC – RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 июля 2019 г.

"Тю... А навіщо забороняти??? Природний добір...", – додали у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 10 липня на автодорозі "Таврида" в районі окупованій Феодосії трапилася страшна ДТП, в якій загинули троє осіб.

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