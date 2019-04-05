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Транзит російського газу: Лукашенко зважився на підлість Путіну

4.1тЧитати матеріал російською

Білорусь повідомила російську компанію "Транснефть" про намір підвищити тариф на прокачування російської нафти по своїй території на 23%.

Про це повідомив глава компанії Микола Токарєв, передає "Інтерфакс". За його словами, пропозиція збільшити тариф на прокачування через трубопровід "Дружба" — звичайна процедура.

"Це звичайна процедура. У нас є методика, як узгоджується тариф. Зараз майданчик переговорів буде в уряді щодо цього питання. Вони хочуть підвищити на 23%. Переговорна позиція вимагає уточнення", — сказав він.

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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Як передає РБК, підвищити тариф на прокачування по своїй ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня. Як пояснив журналістам радник глави "Транснефти" Ігор Дьомін, така пропозиція була зроблена з посиланням на екологічну ситуацію в Білорусі.

"Вони хочуть покращити екологію за рахунок трубопровідного транспорту. Якщо ми не погоджуємося з таким збільшенням, вони звертаються до антимонопольного відомства. ФАС Росії і Білорусі мають провести ці переговори і домовитися про підвищення за формулою", — зазначив Дьомін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі. Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян — 70 доларів (в сусідній Смоленській області).

Також Росія зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення РФ податкового маневру в нафтовій галузі. Як зазначає Лукашенко, через це його країна втратить найближчими роками приблизно 10,5 млрд доларів.

Пізніше в Росії заявили, що купівля нафти Білоруссю не у російських постачальників в умовах реалізації податкового маневру не стане проблемою для нафтовиків.

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Місце
БілорусьМінськ
Теги
транзит газуРосія
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
В головах уже бардак, в заголовке транзит российского газа, в статье про нефтепровод.
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