Україна збільшила транзит російського газу
За 10 місяців 2020 року Росія прокачала через Україну 45 мільярдів кубічних метрів газу.
Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці в Facebook директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. За його прогнозом, до кінця року він сягне 55-56 млрд м3.
"Транзит з РФ сягнув 45 млрд м3 за 10 місяців. Прогноз до кінця року – 55-56 млрд м3", – сказано у повідомленні.
Таким чином, глава ОГТСУ дещо поліпшив свій липневий прогноз щодо транзиту газу РФ через Україну (52-55 млрд куб. м).
Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році в зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Турецький потік". Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.
Згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу в Європу через ГТС України становить $31,72 за тисячу кубометрів, при цьому вартість транзиту не прив'язується до ціни газу.
Нагадаємо, станом на 5 жовтня обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України сягнув 40 млрд куб. м з початку року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 скоротився вдвічі порівняно з обсягами, які були прокачані в минулі роки. При цьому російський "Газпром", не дивлячись на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.