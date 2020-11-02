Україна збільшила транзит російського газу

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Україна збільшила транзит російського газу

За 10 місяців 2020 року Росія прокачала через Україну 45 мільярдів кубічних метрів газу.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці в Facebook директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. За його прогнозом, до кінця року він сягне 55-56 млрд м3.

"Транзит з РФ сягнув 45 млрд м3 за 10 місяців. Прогноз до кінця року – 55-56 млрд м3", – сказано у повідомленні.

Таким чином, глава ОГТСУ дещо поліпшив свій липневий прогноз щодо транзиту газу РФ через Україну (52-55 млрд куб. м).

Україна у 2020 році транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році в зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Турецький потік". Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту.

Згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу в Європу через ГТС України становить $31,72 за тисячу кубометрів, при цьому вартість транзиту не прив'язується до ціни газу.

Транзит газу з Росії досяг 45 млрд м3

Нагадаємо, станом на 5 жовтня обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України сягнув 40 млрд куб. м з початку року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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