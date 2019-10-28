Росія зірвала переговори щодо транзиту газу: подробиці зустрічі

У Брюсселі в понеділок, 28 жовтня, відбулася тристороння зустріч України, Росії та Європейської комісії щодо транзиту російського газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз-Україна" в Facebook. Відзначається, що делегація з Москви поділилася новою порцією "старих пісень про головне".

"Жодних офіційних пропозицій щодо врегулювання відкритих питань російська сторона нам досі не передавала. Говорити про будь-які "пакетні рішення всіх проблем", включаючи варіанти погашення боргу "Газпрому" за результатами Стокгольмського арбітражу до цього моменту неможливо. Чекаємо на наступну комунікацію", – відзначили в "Нафтогазі".

Росія зірвала переговори щодо транзиту газу Нафтогаз

Росія зірвала переговори щодо транзиту газу Нафтогаз

Україна і ЄК дійшли спільної позиції: новий контракт повинен бути довгостроковим і на значні обсяги. Він повинен бути укладений із новим оператором української ГТС, яка з 1 січня 2020 року буде виведена з групи "Нафтогаз".

Європейська комісія представила детальну пропозицію про продовження переговорів і підписання довгострокового контракту, яку підтримала українська сторона.

"Ми запросили представників "Газпрому" взяти участь у громадському обговоренні нової методики тарифоутворення, яка заснована на європейських правилах", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Росія зірвала переговори щодо транзиту газу Нафтогаз

Росія зірвала переговори щодо транзиту газу Нафтогаз

Як пише "Укрінформ", подробиці про пропозицію Європейської комісії розкрив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

"У мене є враження, що ми рухаємося в позитивному напрямку. Європейські партнери запропонували схеми, за якими може бути підписано два договори: про інтерконнектор і договір про транспортування. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, враховуючи чітку позицію України щодо забезпечення безпеки поставок у регіоні, забезпечення стабільних поставок на європейські ринки, а також стабільних обсягів, необхідних для роботи газотранспортної системи", – пояснив міністр.

Позиція Росії

Про результати зустрічі розповіли в Міністерстві енергетики РФ. Як повідомляють "РИА Новости", глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Москва готова продовжити транзитний газовий контракт у разі, якщо не встигнуть укласти новий контракт по закінченню терміну дії старого.

"Обговорювали також питання поставок газу в Україну, ми бачимо готовність наших партнерів зокрема і щодо поставок газу з 2020 року безпосередньо, конкретні цифри будуть обговорюватися", – додав він.

Новак запевнив, що Київ поки не сформулював офіційну позицію щодо врегулювання судового спору "Газпрому" і "Нафтогазу". За фактом же, Росія відмовляється виконувати рішення арбітражу про виплату боргу.

Він також відповів на пропозицію розглянути нову методику тарифоутворення.

"Ми будемо також найближчим часом вивчати методику, яка опублікована 25 жовтня, методику визначення тарифів на прокачування газу через територію України. Ми чекаємо опублікування не тільки українською мовою, а й англійською і, відповідно, найближчим часом це буде обговорюватися і будемо аналізувати щодо конкурентоспроможності цих тарифів, щодо інших маршрутів", – пояснив Новак.

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Реакція Європейської комісії

Заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що він розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу, але сподівається, що проблеми будуть успішно вирішені.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна", він закликав сторони до діалогу, оскільки "час летить".

"На жаль, я повинен сказати, що розчарований сьогоднішнім результатом, і говорю про це дуже відкрито. Я готувався до сьогоднішніх тристоронніх переговорів так, щоб ми могли, за наявності у всіх сторін політичної волі до того, досягти позитивного прогресу", – прокоментував він.

"Я вважаю, що ми могли б окреслити обсяги майбутнього контракту. Я висував пропозиції щодо термінів дії майбутнього контракту, наголошував важливість того, що необхідно якомога швидше укласти і підписати угоду між Україною і Росією про транзит газу", – сказав Марош Шефчович.

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Він додав, що озвучені ним параметри були прийнятні для української сторони, і вона була готова до їх подальшого обговорення.

"Однак після тривалих дискусій і взаємних пояснень російська сторона не була готова зробити те ж саме", – додав представник ЄК.

"Я розчарований, але, звичайно, я не здаюся, тому, що я вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому, і що слід зробити", – підсумував Марош Шефчович.

Росія зірвала переговори щодо транзиту газу

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