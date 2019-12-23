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23 грудня • оновлено в 19:07
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"Платформа для капітуляції": Портников вказав на тривожний нюанс газового контракту з РФ

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Закупівля українськими компаніями газу у російського "Газпрому" відразу після домовленості про транзит може свідчити про корупцію, яка перетворить новий контракт на платформу для капітуляції.

Таку думку висловив своєму блозі для Еспресо український журналіст Віталій Портников.

Він звернув увагу на те, що в ситуації, коли Москва все одно зацікавлена в продовженні роботи української газотранспортної системи і зобов'язана виплатити 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського трибуналу, Київ раптово відмовився від позову, пов'язаного з боргами за транзит у минулі роки.

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Портников вказав на тривожний нюанс газового контракту з РФ

Портников вказав на тривожний нюанс газового контракту з РФ

"Виникають прямі підозри про банальну політичну корупцію. Про те, що Володимир Путін на пресконференції після "нормандського саміту" не випадково говорив про "дешевий газ для української промисловості". Не випадково підкреслював, що мова йде саме про дешевий газ для промисловості, а не для населення", – зазначив Портников.

За словами журналіста, українцям необхідно знати, які саме компанії і на яких умовах підписали договори з "Газпромом", кому вони належать і з ким пов'язані. І як пов'язані власники компаній з керівництвом України.

"Тому що в іншому випадку долю нового транзитного контракту спіткає доля іншої угоди, яка була досягнута за участю Володимира Путінадоговір про постачання газу, узгоджений з Юлією Тимошенко. Будуть минати роки, а питання про політичну складову цього документа все ще буде превалювати над міркуваннями економічної вигоди. І найголовнішеяк і газовий контракт ПутінаТимошенко, новий транзитний контракт може стати платформою для капітуляції", – попередив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що контракти з російським "Газпромом" про постачання газу з 1 січня 2020 року підписали п'ять українських компаній.

"Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
транзит газу газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...украинцам необходимо знать, какие именно компании и на каких условиях подписали договора с "Газпромом", кому они принадлежат и с кем связаны..." - узнаем потом, когда накинут зашморг на шею.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
!?Спасибо полковнику Трампову и демократам.После введения" адских"санкций цены на газ наконец то пошли вверх.Миллер сказал,что при таких темпх за месяц отобьет 3 млрд долларов за покупку Нафтогаза
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Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Ушан би-По всегда такую чушь порет и, удивительно, уйчики внесло этому гнидорасу. :-):-):-)
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Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Долдонов Челдон, Внемлют вместо "внесло".
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