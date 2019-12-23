"Платформа для капітуляції": Портников вказав на тривожний нюанс газового контракту з РФ

Закупівля українськими компаніями газу у російського "Газпрому" відразу після домовленості про транзит може свідчити про корупцію, яка перетворить новий контракт на платформу для капітуляції.

Таку думку висловив своєму блозі для Еспресо український журналіст Віталій Портников.

Він звернув увагу на те, що в ситуації, коли Москва все одно зацікавлена в продовженні роботи української газотранспортної системи і зобов'язана виплатити 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського трибуналу, Київ раптово відмовився від позову, пов'язаного з боргами за транзит у минулі роки.

Портников вказав на тривожний нюанс газового контракту з РФ

"Виникають прямі підозри про банальну політичну корупцію. Про те, що Володимир Путін на пресконференції після "нормандського саміту" не випадково говорив про "дешевий газ для української промисловості". Не випадково підкреслював, що мова йде саме про дешевий газ для промисловості, а не для населення", – зазначив Портников.

За словами журналіста, українцям необхідно знати, які саме компанії і на яких умовах підписали договори з "Газпромом", кому вони належать і з ким пов'язані. І як пов'язані власники компаній з керівництвом України.

"Тому що в іншому випадку долю нового транзитного контракту спіткає доля іншої угоди, яка була досягнута за участю Володимира Путіна – договір про постачання газу, узгоджений з Юлією Тимошенко. Будуть минати роки, а питання про політичну складову цього документа все ще буде превалювати над міркуваннями економічної вигоди. І найголовніше – як і газовий контракт Путіна – Тимошенко, новий транзитний контракт може стати платформою для капітуляції", – попередив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що контракти з російським "Газпромом" про постачання газу з 1 січня 2020 року підписали п'ять українських компаній.

"Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

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