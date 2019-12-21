Головна Новини
21 грудня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу: стали відомі подробиці

6.7т
Читати матеріал російською

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

"Мінімально гарантований обсяг транзиту газу на перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він під час брифінгу у суботу, 21 грудня.

Про що домовилися:

  • транзит на 5 років з можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;

Новини
У ЄС пояснили, чому Росія зобов'язана продовжити транзит газу через Україну

Міністр наголосив, що за тиждень сторони укладуть угоди, які будуть означати вирішення всіх питань.

"Будуть укладені договори про продовження транзиту. До Нового року будуть всі питання вирішені. Транзит, як передбачається буде продовжено на 15 років. Спершу на 5 років, а потім на – 10", – додав Оржель.

За його словами, угоди будуть укладені у повній відповідності до європейських принципів. Це гарантує прозорість угод.

Крім цього, сторони домовилися, що "Газпром" виплатить Україні у повному обсязі 3 млрд доларів через Стокгольмський арбітраж.

Також міністр додав, що тариф на транзит газу буде збільшено. Кінцеві положення тарифу визначить регулятор після того, як підрахує необхідні дані.

"Російська сторона підтверджує, що ми працюємо за європейськими правилами. Немає ніяких зловживань. Відверто – ми зробили неможливі речі. За три місяці анбандлінг, як того вимагає європейська сторона. Ми домовилися про обсяги транзиту. Ми забезпечили стабільність на нашому та європейських ринках. Це означає, що Україна є надійним партнером, який забезпечує енергетичну безпеку в регіоні", – підкреслив Оржель.

Міністр повідомив, що це компромісне рішення, яке задовольняє всіх, і воно грає у плюс на енергетичному ринку.

"Росія вирішила продовжити транзит, щоб уникнути майбутніх позовів і в більш стандартний спосіб платити Україні, щоб газ поставлявся європейським споживачам. Багато речей, які до цього здавалися неможливими, після цього стануть можливими", – додав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук опублікував у Telegram протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації щодо газу.

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Telegram Олексій Гончарук

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Віктор Калиненко
Поділитися у Facebook
26
Коментарі
70
18
Смішно
18
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
:.КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА:Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода."Ай да Миллер,ай да сукин сын..Купил то ,что осталось от Нафтогаза за 2,9 млрд долларов и списал все транзитные долги...Да еще втюхали  х о х л о б ы д л у  это за перемогу....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, Надеюсь все знают, что такое иностранный агент??Гы гы..А агент ахрессору?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
В 2023 году:- Турция сократит долю рос-газа на своём рынке до одной трети, сейчас половина. Польша прекратит закупку газа в России. Фирмы Самсунг Хеви Индастриз, Хюндаи Хеви Индастриз и Дэу Шипингбилдинг, построят более ста газовозов для Катара и США. Эти страны зальют Европу своим СПГ. Лаптеногие ,куда будете свой газ девать ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну вот.Украина сгазом,Россия с пресс-конференцией,и все всем довольны!!!.От всей души хочу пожелать "братскому"народу: дай вам Бог, слушать это чмо,ещё лет 30(а можно и больше).Благодарить не надо,но и от пожелания,не отказывайтесь!..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги