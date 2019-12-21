Україна і Росія домовилися про продовження транзиту газу: стали відомі подробиці

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.
"Мінімально гарантований обсяг транзиту газу на перший рік становить 65 млрд кубометрів газу, а на наступні чотири роки – 40 кубометрів", – повідомив він під час брифінгу у суботу, 21 грудня.
Про що домовилися:
транзит на 5 років з можливістю продовження;
мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;
тариф на транспортування газу для Росії буде рости;
Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Росія заплатить Україні 2,9 млрд доларів;
Міністр наголосив, що за тиждень сторони укладуть угоди, які будуть означати вирішення всіх питань.
"Будуть укладені договори про продовження транзиту. До Нового року будуть всі питання вирішені. Транзит, як передбачається буде продовжено на 15 років. Спершу на 5 років, а потім на – 10", – додав Оржель.
За його словами, угоди будуть укладені у повній відповідності до європейських принципів. Це гарантує прозорість угод.
Крім цього, сторони домовилися, що "Газпром" виплатить Україні у повному обсязі 3 млрд доларів через Стокгольмський арбітраж.
Також міністр додав, що тариф на транзит газу буде збільшено. Кінцеві положення тарифу визначить регулятор після того, як підрахує необхідні дані.
"Російська сторона підтверджує, що ми працюємо за європейськими правилами. Немає ніяких зловживань. Відверто – ми зробили неможливі речі. За три місяці анбандлінг, як того вимагає європейська сторона. Ми домовилися про обсяги транзиту. Ми забезпечили стабільність на нашому та європейських ринках. Це означає, що Україна є надійним партнером, який забезпечує енергетичну безпеку в регіоні", – підкреслив Оржель.
Міністр повідомив, що це компромісне рішення, яке задовольняє всіх, і воно грає у плюс на енергетичному ринку.
"Росія вирішила продовжити транзит, щоб уникнути майбутніх позовів і в більш стандартний спосіб платити Україні, щоб газ поставлявся європейським споживачам. Багато речей, які до цього здавалися неможливими, після цього стануть можливими", – додав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук опублікував у Telegram протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації щодо газу.
Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу
Telegram Олексій Гончарук
Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
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28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
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