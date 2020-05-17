В Україні готуються запустити транспорт після карантину: що буде з цінами
У процесі поетапного виходу з карантину в Україні з 22 травня почне повноцінну роботу громадський транспорт. Щоправда, стосується це не всіх видів перевезень, а тільки міських, і не всього транспорту водночас.
Після більш ніж двомісячного простою та обмежень на перевезення пасажирів почалися розмови про те, що проїзд може істотно подорожчати. Чи правда це – дізнавався OBOZREVATEL.
Громадський транспорт починає роботу
На другому етапі виходу з карантину Кабмін дав дозвіл на повне відновлення роботи громадського транспорту. Однак роботу зможе почати тільки комунальний транспорт, а саме тролейбуси, автобуси та трамваї.
Крім того, з огляду на опублікований Міністерством інфраструктури план із відновлення пасажирського сполучення, у травні готується запуск внутрішньообласних перевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари потягів далекого прямування категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному – 12, в азовському – 3.
Крім того, хочуть запустити внутрішнє авіасполучення.
Загалом міністерство анонсувало три етапи послаблень для транспорту, щоправда, без конкретних дат. Втім, очікується, що перший етап розтягнеться до кінця травня, а другий випаде на початок червня.
Другий етап передбачає запуск міжобласних і міжнародних автомобільних перевезень, зокрема маршрутних таксі. Роботу почнуть 100% приміських поїздів, які курсуватимуть протягом світлого часу доби, а також усі пасажирські потяги згідно з графіком.
Третій етап, який попередньо планується після завершення карантину, має на меті запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних потягів. А також відновлення авіасполучення з країнами, які відкриють аеропорти для приймання/відправлення рейсів.
Запуск метро
В Україні метро прокладено в трьох містах – Києві, Харкові та Дніпрі. І якщо, наприклад, у Дніпрі, де підземка налічує всього шість станцій, поки не наполягають на його відкритті, то в Києві метро користується від 1,5 до 2 млн осіб на добу. На його частку випадає понад 50% загального обсягу міських пасажирських перевезень.
Особливо проблема з неробочою підземкою проявилася з 12 травня, коли після першого етапу послаблень карантинних заходів кияни поїхали на роботу. Місто застрягло у величезних корках, що змусило столичного мера Віталія Кличка звернутися до уряду з проханням відновити роботу метро вже з 25 травня.
Проти такої ініціативи виступив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас сам глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що метро в Києві може відкритися з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами відомства.
Ймовірно, що про якісь приблизні терміни відкриття підземки стане відомо на найближчому засіданні Кабміну, де будуть затверджені плани щодо другого етапу виходу з карантину, запланованого на 22 травня.
Подорожчання проїзду
Говорячи про відновлення транспортного сполучення, уряд уточнює, що на період карантину діятимуть обмеження на кількість пасажирів у салоні транспорту. Природно, це вдарить по прибутку транспортних компаній, що вже щосили обговорюється їхніми власниками.
Кличко ж устиг запевнити киян, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва після повноцінного відновлення його роботи підвищувати не планують.
Але на приватників рішення КМДА анітрохи не вплине. За даними експерта з транспортних питань В'ячеслава Коновалова, питання про підвищення тарифу вже вирішене, єдине, ще точаться розмови, на скільки.
"Щонайменше третина ринку перебуває в жахливому фінансовому становищі. Вони довго стояли, їм треба якось відбивати ці гроші. Обмеження за кількістю пасажирів у транспорті – це автоматом означає, що витрати підвищаться. Поки обговорюється підвищення від 10 до 15 гривень. Уже зараз корпоративні перевезення, організовані місцевою владою для розвезення працівників стратегічно важливих підприємств, беруть по 15 гривень", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.
Зростання цін стосується і залізничних перевезень, каже Коновалов. Якщо планове підвищення тарифу поточного року планувалося на рівні 20%, то тепер ціни зростуть на всі 30%.
Вимоги щодо обмеження кількості людей в салоні зачепить і літаки, що, звісно, спричинить зростання цін на авіаквитки. Траспортний експерт вважає, що першого місяця аівакомпанії намагатимуться не піднімати вартість, щоб заманити клієнтів, "а потім ціни на пасажирські авіаперевезення різко злетять і будуть дуже високими".