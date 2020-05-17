В Україні готуються запустити транспорт після карантину: що буде з цінами

У процесі поетапного виходу з карантину в Україні з 22 травня почне повноцінну роботу громадський транспорт. Щоправда, стосується це не всіх видів перевезень, а тільки міських, і не всього транспорту водночас.

Після більш ніж двомісячного простою та обмежень на перевезення пасажирів почалися розмови про те, що проїзд може істотно подорожчати. Чи правда це – дізнавався OBOZREVATEL.

Громадський транспорт починає роботу

На другому етапі виходу з карантину Кабмін дав дозвіл на повне відновлення роботи громадського транспорту. Однак роботу зможе почати тільки комунальний транспорт, а саме тролейбуси, автобуси та трамваї.

В Україні відновлять роботу громадського транспорту

Крім того, з огляду на опублікований Міністерством інфраструктури план із відновлення пасажирського сполучення, у травні готується запуск внутрішньообласних перевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари потягів далекого прямування категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному – 12, в азовському – 3.

Крім того, хочуть запустити внутрішнє авіасполучення.

Загалом міністерство анонсувало три етапи послаблень для транспорту, щоправда, без конкретних дат. Втім, очікується, що перший етап розтягнеться до кінця травня, а другий випаде на початок червня.

Другий етап передбачає запуск міжобласних і міжнародних автомобільних перевезень, зокрема маршрутних таксі. Роботу почнуть 100% приміських поїздів, які курсуватимуть протягом світлого часу доби, а також усі пасажирські потяги згідно з графіком.

Третій етап, який попередньо планується після завершення карантину, має на меті запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних потягів. А також відновлення авіасполучення з країнами, які відкриють аеропорти для приймання/відправлення рейсів.

Етапи відновлення пасажирського сполучення Міністерство інфраструктури

Запуск метро

В Україні метро прокладено в трьох містах – Києві, Харкові та Дніпрі. І якщо, наприклад, у Дніпрі, де підземка налічує всього шість станцій, поки не наполягають на його відкритті, то в Києві метро користується від 1,5 до 2 млн осіб на добу. На його частку випадає понад 50% загального обсягу міських пасажирських перевезень.

Особливо проблема з неробочою підземкою проявилася з 12 травня, коли після першого етапу послаблень карантинних заходів кияни поїхали на роботу. Місто застрягло у величезних корках, що змусило столичного мера Віталія Кличка звернутися до уряду з проханням відновити роботу метро вже з 25 травня.

Проти такої ініціативи виступив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас сам глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що метро в Києві може відкритися з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами відомства.

У Києві метро хочуть запустити з 25 травня

Ймовірно, що про якісь приблизні терміни відкриття підземки стане відомо на найближчому засіданні Кабміну, де будуть затверджені плани щодо другого етапу виходу з карантину, запланованого на 22 травня.

Подорожчання проїзду

Говорячи про відновлення транспортного сполучення, уряд уточнює, що на період карантину діятимуть обмеження на кількість пасажирів у салоні транспорту. Природно, це вдарить по прибутку транспортних компаній, що вже щосили обговорюється їхніми власниками.

Кличко ж устиг запевнити киян, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва після повноцінного відновлення його роботи підвищувати не планують.

Але на приватників рішення КМДА анітрохи не вплине. За даними експерта з транспортних питань В'ячеслава Коновалова, питання про підвищення тарифу вже вирішене, єдине, ще точаться розмови, на скільки.

"Щонайменше третина ринку перебуває в жахливому фінансовому становищі. Вони довго стояли, їм треба якось відбивати ці гроші. Обмеження за кількістю пасажирів у транспорті – це автоматом означає, що витрати підвищаться. Поки обговорюється підвищення від 10 до 15 гривень. Уже зараз корпоративні перевезення, організовані місцевою владою для розвезення працівників стратегічно важливих підприємств, беруть по 15 гривень", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Зростання цін стосується і залізничних перевезень, каже Коновалов. Якщо планове підвищення тарифу поточного року планувалося на рівні 20%, то тепер ціни зростуть на всі 30%.

Вимоги щодо обмеження кількості людей в салоні зачепить і літаки, що, звісно, спричинить зростання цін на авіаквитки. Траспортний експерт вважає, що першого місяця аівакомпанії намагатимуться не піднімати вартість, щоб заманити клієнтів, "а потім ціни на пасажирські авіаперевезення різко злетять і будуть дуже високими".