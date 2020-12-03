Траншу від МВФ не буде, терміни по всіх структурних маяках програми порушено, – ексглава ДПС Верланов

Влада повністю або частково провалила виконання майже всіх пунктів, зафіксованих в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-глава Державної податкової служби Сергій Верланов. Зокрема, він повідомив, що парламент ухвалив закон про відтермінування введення РРО для фізосіб-підприємців, що було складним компромісом. Адже підприємці все одно не задоволені і продовжують протестувати, а зобов'язання перед МВФ в черговий раз порушено.

"Крім чергового відтермынування цієї реформи, згідно з новим законом, ліміти ФОП прив'язуються до мінімальної заробітної плати, що автоматично розширює сферу дії спрощенки (це також йде в розріз з підписаним з МВФ Меморандумом)", – зазначив Верланов.

На його думку, питання фіскалізації дійсно є спірним, і, з огляду на складні умови пандемії, такий компроміс є досить адекватним рішенням кризової ситуації.

"Знайдене рішення в значній мірі збігається з моїми пропозиціями: справжній мікробізнес отримав відстрочку, перелік ризикових видів діяльності скорочений, при цьому електроніка, ювелірка і ліки все ж буде фіскалізовано з 1 січня 2021 року", – написав Верланов.

За його словами, РРО для малого бізнесу – це не поодинокий форс-мажор щодо домовленостей з кредиторами (МВФ).

"Очевидним є регрес у питаннях збереження незалежності НБУ, продовження антикорупційної і судової реформи, вдосконалення корпоративного управління", – зазначив експерт.

Верланов також перерахував деякі пункти Меморандуму з МВФ, зазначивши, що розробка організаційних структур ДПС і ГТС, як єдиних юридичних осіб, – єдине, що було зроблено (на папері). Усі інші пункти, наприклад, створення централізованого підрозділу з управління ризиками ДПС, скасування планових перевірок, введення тестування консолідованих юросіб в пілотних установах ДПС і ГТС, передача активів Державної фіскальної служби, включаючи ІТ-системи, і ліквідація Державної фіскальної служби не реалізовані.

"Окремо стоїть питання запровадження єдиного рахунку для сплати податків. На відміну від попередніх пунктів, є шанси, що він буде введений 1 січня 2021 року (але це не точно). Однак, якщо комунікація податкової та Мінфіну щодо РРО була недостатньою і неякісною, то за єдиним рахунком вона практично відсутня. Куди бізнес повинен платити податки з Нового року, і хто відповість за помилки і штрафи?" – написав він.

Ексглава ДПС наголосив, що досі не ухвалено закон про Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з початку наступного року, а також Закон щодо так званої "податкової амністії". Замість цього в парламент подано законопроєкт про зниження ПДВ для окремих видів діяльності, що теж суперечить Меморандуму з МВФ.

"Очевидно, що 4 тижні, що залишилися, вже нічого не змінять, і домашнє завдання Україна з високою ймовірністю не виконає. На жаль, все це означає, що найближчим часом черговий транш від найбільшого фінансового партнера України нам чекати не варто. Не зважаючи на активні спроби керівництва країни переконати громадськість у зворотному", – впевнений ексглава ДПС.

На його думку, відновити втрачену довіру МВФ можна, якщо припинити брехню і замилювання очей, якщо системно і наполегливо працювати відповідно до укладених угод. "МВФ – не благодійна організація і не банкомат. Природно, що від України вимагають реальних реформ, а не їх імітації", – резюмував Верланов.