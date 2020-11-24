Траншу МВФ не буде, це нереально, – Милованов

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Тимофій Милованов

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що Україна не встигне отримати транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде", – заявив Милованов.

Він переконаний, що можна буде досягти домовленостей на робочому рівні, що відкриє доступ до запозичень у інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, по узгодженим відсоткам", – сказав заступник Андрія Єрмака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що у МВФ є кілька пунктів, які викликають питання до антикорупційної реформи в Україні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що допомога МВФ і Євросоюзу буде залежати від результатів боротьби з корупцією.

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