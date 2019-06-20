"Транш уже в 2019 році": ЄС висунув Україні п'ять умов

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу в розмірі 500 млн євро вже до кінця 2019 року.

Для цього Києву необхідно виконати ще п'ять умов, повідомив голова Представництва ЄС в Україні Гьюг Мінґареллі, передає "Інтерфакс-Україна".

"В основному вони стосуються боротьби з корупцією, а також реформ в економічній сфері", – додав Мінґареллі.

За його словами, найбільш важлива з них – це введення Національним агентством із питань запобігання корупції автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців.

"Ми сподіваємося, що Україна вже протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми, і ми всі працюємо над цим. Сподіваємося, що вже до кінця року Україна отримає другий транш від ЄС", – підсумував Мінґареллі.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. Причому приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 500 млн євро

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права й презумпції невинуватості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!