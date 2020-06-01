Україна може отримати новий транш Міжнародного валютного фонду на 5 млрд доларів відразу після погоджувального засідання фонду, яке відбудеться 5 червня.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК.

"За інформацією, отриманою з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація. Точніше можна буде сказати наступного тижня (інтерв'ю записано в четвер, 28 травня. – Ред.)" – повідомив він.

За словами міністра, є певні причини того, чому Україна не отримала транш у травні, як очікувалося раніше.

транш МВФ

"Чому не в цьому (травні. – Ред.) місяці? Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day – у США вихідний (цього року випадає на 25 травня. – Ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити", – прокоментував Марченко.

Він додав, що Україна виконала свою частину роботи: "Свою частину роботи ми зробили, staff level agreement отримали. Президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку і міністр фінансів ще підпишуть Letter of Intent (лист про наміри. – Ред.).

Глава Мінфіну пояснив, що наступним кроком після засідання ради директорів є надання траншу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує, що МВФ схвалить кредитний пакет у розмірі $5 млрд на засіданні правління 5 червня, а перший транш на суму $1,9 млрд.