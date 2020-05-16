Трампу перестала подобатись угода з Китаєм: з'явилися деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що втратив смак до американо-китайської торгової угоди.

Про це він розповів під час бесіди з журналістами, передає ТАСС.

Один з журналістів запитав, чому Трамп не хоче розмовляти з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Американський лідер відповів, що КНР витрачає дуже багато в рамках торгової операції, проте глава США втратив до неї смак.

Дональд Трамп

Його також запитали, чи готовий він повернути низку мит на китайські товари. У відповідь Трамп заявив, що не готовий зараз про це говорити. "Можу сказати, що Китай купує багато наших товарів", – сказав Трамп, нагадавши, що незабаром після укладення першої фази угоди Китай повідомив про спалах коронавірусу в країні.

"Так що ми не в захваті", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп раніше заявив, що може розірвати відносини з Китаєм через те, що він не стримав поширення COVID-19.

У США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

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