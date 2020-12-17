Трамп знову заявив, що накладе вето на оборонний бюджет із допомогою для України

Президент США Дональд Трамп укотре пообіцяв накласти вето на схвалений сенатом оборонний бюджет, який передбачає військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2".

Про своє рішення Трамп знову повідомив у Twitter. Він зазначив, що його рішення дуже засмутить Китай.

"Я накладу вето на законопроєкт про оборонний бюджет, що дуже засмутить Китай. Їм це подобається. Потрібно припинити дію Розділу 230, захистити наші національні пам'ятки й дозволити нашим військовим повернутися з далеких і дуже невдячних земель. Спасибі!" – написав Трамп.

Трамп пригрозив ветувати оборонний бюджет Twitter Дональда Трампа

Як повідомило CNBC, сенат США 11 грудня схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021-й фінансовий рік. Його обсяг становить понад $740 млрд. Бюджет підтримали 70 сенаторів, що становить більше ніж дві третини, потрібні для подолання вето, яке пообіцяв Трамп.

Бюджет, зокрема, передбачає розширення санкцій проти "Північного потоку-2" і військову допомогу Україні.

Під санкційні обмеження потраплять компанії, які сприяють "продажу, оренді або наданню трубоукладальних судів для будівництва" газопроводів, а також фірми, що надають послуги, гроші для модернізації або установки обладнання на судах для укладання газопроводу.

Крім того, передбачається запровадження санкцій проти Туреччини через закупівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Згідно з проєктом бюджету, Україна 2021 року може отримати $250 млн військової допомоги. Гроші підуть на додаткове навчання військовослужбовців, закупівлю обладнання та консультації, "спрямовані на зміцнення спроможності України більш ефективно захищатися від російської агресії".

Розділ 230 закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року, який критикує Трамп, захищає технологічні компанії (такі як Twitter і Facebook) від судових позовів за розміщення, видалення або інше модерування користувацького контенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вирішив накласти вето на оборонний бюджет країни, який серед іншого передбачає військову допомогу Україні.

Санкції проти "Північного потоку-2" внесли до щорічного оборонного бюджету США. Такого рішення дійшли члени Палати представників і американського сенату.