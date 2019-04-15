Трамп зібрав десятки мільйонів на переобрання

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за перший квартал 2019 року зібрав понад 40 млн доларів пожертв на проведення своєї передвиборної кампанії.

При цьому лише за підсумками першого кварталу кампанія по переобранню американського лідера зібрала понад 30 млн доларів, повідомляє CNN.

Середній внесок оцінюється приблизно в 34 долара. При цьому майже 99% пожертвувань становили 200 доларів або менше.

Новини Трамп запропонував глобальну угоду Росії

Таким чином, зібрана Трампом сума вже перевищила бюджети демократів: сенатора від Вермонта Берні Сандерса (18,2 млн доларів) і сенатора від Каліфорнії Камали Харріс (12 млн доларів).

Сумарно вісім потенційних кандидатів у президенти від Демократичної партії США зібрали 65,8 млн доларів.

"Стратегія Трампа полягає в тому, щоб зібрати якомога більше грошей і контролювати національне обговорення", – прокоментувала відповідну інформацію Натан Гонзалес – редактор недержавного сайту Inside Elections, що займається політичним аналізом.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підписав банківський чек на 100 тисяч доларів (частина зарплати глави Білого дому) на користь Міністерства внутрішньої безпеки країни. Відповідні кошти надійдуть на рахунки відомства в якості пожертви.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!