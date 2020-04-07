Трамп збіднів на третину через коронавірус: які сфери виявилися збитковими

Президент США Дональд Трамп приблизно за місяць епідемії коронавірусу втратив третину своїх статків, хоча сам він стверджує, що його "бізнес постраждав не сильно".

Як повідомляє Forbes, місяць тому журналісти оцінювали статки президента США у $3,1 млрд, тепер – у $2,1 млрд. "Щоб оцінити, як сильно коронавірус вплинув на статки Трампа, ми подивилися на зміни цін акцій у сегментах, в яких працюють його компанії. Комерційна нерухомість явно переживає кризу: з 1 по 18 березня акції декількох девелоперських компаній, включаючи Boston Properties і Vornado Realty Trust, подешевшали в середньому на 37%", - повідомляє видання.

Трамп

Так, схоже падіння спостерігається у готельному бізнесі, у компаній, які володіють житловими будинками, і операторів гольф-клубів. Чиста вартість активів Трампа тепер оцінюється в $2,1 млрд - на $1 млрд менше, ніж місяць тому. Ця оцінка, безумовно, ще зміниться, "оскільки рух кожного біржового індексу зараз схожий на електрокардіограму".

Трамп і раніше очолює свою бізнес-імперію, хоча управляють нею його сини Ерік і Дон-молодший. Основу імперії становить комерційна нерухомість. До коронавірусу ці активи оцінювалися у $1,9 млрд після вирахування боргових зобов'язань. До 18 березня ця сума скоротилася до $1,2 млрд. Частково проблема полягає у тому, що Трампу належить 11 613 кв. м торгової нерухомості біля П'ятої авеню на Манхеттені.

"Зазвичай це жвава торгова вулиця, але сьогодні Нью-Йорк нагадує місто-привид. Офісні приміщення в наші дні теж не здаються безпечної інвестицією, особливо якщо експеримент по роботі на дому в Америці виявиться успішним", - підкреслили журналісти Forbes.

Найуспішніша складова портфеля президента – це готівка. Президент вже давно позбувся своїх акцій, і зараз на його рахунках зберігається $160 млн готівкою. В останні кілька років це здавалося поганою інвестицією - фондовий ринок ріс, і президент втрачав можливість заробити. Але сьогодні стабільний дохід - це хороший дохід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, статки 100 найбагатших людей світу за два місяці скоротилося в цілому на $408 млрд в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Тим часом, у США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019. Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми.

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