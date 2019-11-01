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1 листопада • оновлено в 09:52
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Трамп завдав нищівного удару по Ірану

1.6т Читати матеріал російською

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про введення додаткових санкцій проти Ірану.

"Це рішення допоможе зберегти контроль над цивільною ядерною програмою Ірану, знизити ризики поширення, обмежити можливість Ірану зменшити "час прориву" до отримання ядерної зброї і запобігти, щоб режим перепрофілював об'єкти з метою поширення", – заявив представник американського зовнішньополітичного відомства Морган Ортагус, передає "Інтерфакс".

За його словами, обмежувальні заходи стосуються будівельного сектора та іранської ракетної програми.

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У Держдепі зазначають, що будівельний сектор Ірану прямо чи опосередковано пов'язаний із Корпусом вартових Ісламської революції, проти якого Вашингтон веде політику максимального тиску.

У зв'язку з цим США вирішили ввести заборону на поставку низки матеріалів для будівництва.

Зокрема під санкції підпадають продаж, поставка або передача в Іран сировини та напівфабрикатів металів, графіту, вугілля і програмного забезпечення для інтегрувальних промислових цілей.

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Крім того, Держдеп вводить обмеження на поставки низки матеріалів, які можуть використовуватися у рамках ракетної та ядерної програм Ірану.

Зокрема обмеження стосуються труб із нержавіючої сталі 304L, двох видів фольги і нержавіючої сталі CrNi60WTi ESR + VAR.

"Цими діями США продовжують кампанію з максимального економічного тиску на іранський режим. Ця кампанія спрямована на докорінну зміну поведінки іранського режиму, блокування всіх шляхів до ядерної зброї і припинення державного спонсорства Іраном тероризму та регіональної шкідливої діяльності", – резюмував Ортагус.

США оголосили про введення додаткових санкцій проти Ірану

США оголосили про введення додаткових санкцій проти Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня США ввели санкції стосовно Іранського космічного агентства, а також пов'язаних із ним Іранського інституту космосу та Національного авіаційно-космічного інституту.

У Держдепі звинуватили Іран у тому, що влада країни використовує космічну програму для прикриття розробки балістичних ракет.

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Тема
Зняття санкцій з Ірану
Особи
Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
Тег
санкции
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