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Трамп завдав несподіваного удару по Китаю: що вирішив

1.6т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп вирішив переглянути в бік посилювання заплановані на 1 жовтня мита на імпортовані товари з КНР.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Так Трамп відреагував на рішення Пекіна ввести мита на американські товари, об'ємом в $75 млрд на рік. Президент США назвав цей крок Китаю політично мотивованим.

Дональд Трамп посилив мита для Китаю

Дональд Трамп посилив мита для Китаю

"З 1 жовтня мито на товари на $250 млрд, нині складова 25%, складе вже 30%". Крім того, інші товари об'ємом в $300 млрд з Китаю, з яких ми з 1 вересня збиралися брати мито в 10%, тепер вирішено обкладати митом в 15%", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в крадіжці інтелектуальної власності та закликав вітчизняні компанії терміново шукати альтернативу ринку КНР, що обвалило ринки акцій на Уолл-стріт.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
мито
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Все хайтековские компании покинут Китай очень быстро.Причём не только изСША.Индия,Индонезия,Таиланд,Вьетнам,другие тстраны прекрасная альтернатива Китаю.Китайские студенты и учёные в США напряглись,как никогда.Китайский частный бизнес галопом сбежит с Китая.Гонконг ещё больше захочет референдум о присоединении к Британии.
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