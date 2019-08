Трамп завдав несподіваного удару по Китаю: що вирішив

Президент США Дональд Трамп вирішив переглянути в бік посилювання заплановані на 1 жовтня мита на імпортовані товари з КНР.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Так Трамп відреагував на рішення Пекіна ввести мита на американські товари, об'ємом в $75 млрд на рік. Президент США назвав цей крок Китаю політично мотивованим.

"З 1 жовтня мито на товари на $250 млрд, нині складова 25%, складе вже 30%". Крім того, інші товари об'ємом в $300 млрд з Китаю, з яких ми з 1 вересня збиралися брати мито в 10%, тепер вирішено обкладати митом в 15%", – написав він.

... Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!