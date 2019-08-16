Трамп задумав купити один із найбільших у світі островів: про що мова

Президент США Дональд Трамп почав говорити про можливу покупку острова Гренландія (Данія).

Як пише The Wall Street Journal, цю ідею він вже обговорював зі своїми радниками і адвокатами. Зокрема, він цікавився, наскільки реальна така угода.

Трамп також попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

Трамп задумав купити Гренландію

Думки його помічників розділилися. Деякі підтримали цю ідею, назвавши її хорошим економічним кроком. Але інші вважають таке бажання скороминущим захопленням.

Гренландія – один із найбільших в світі островів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами з населення 56 тисяч осіб. Основна маса живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду.

Формально територія входить до складу Королівства Данія, але володіє широкою автономією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник посольства США в Україні Вільям Тейлор заявив, що візиту в Україну в графіку президента США Дональда Трампа немає.

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