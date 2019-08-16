Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Трамп задумав купити один із найбільших у світі островів: про що мова

2.5т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп почав говорити про можливу покупку острова Гренландія (Данія).

Як пише The Wall Street Journal, цю ідею він вже обговорював зі своїми радниками і адвокатами. Зокрема, він цікавився, наскільки реальна така угода.

Трамп також попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

Новини
"Особиста зустріч?" Трамп запропонував лідеру Китаю обговорити події в Гонконзі

Трамп задумав купити Гренландію

Трамп задумав купити Гренландію

Думки його помічників розділилися. Деякі підтримали цю ідею, назвавши її хорошим економічним кроком. Але інші вважають таке бажання скороминущим захопленням.

Гренландія – один із найбільших в світі островів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами з населення 56 тисяч осіб. Основна маса живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду.

Новини
Трамп приготував для долара екстремальний сценарій: чого чекати

Формально територія входить до складу Королівства Данія, але володіє широкою автономією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник посольства США в Україні Вільям Тейлор заявив, що візиту в Україну в графіку президента США Дональда Трампа немає.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
11
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Еще один из вариантов отжатия территорий.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Бобровский Виталий, ну если у тебя нет разницы между покупкой и отжатием то всё с тобой понятно...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...