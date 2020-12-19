Трамп вжив заходів, щоб уникнути шатдауну: дав Конгресу два дні

Президент США Дональд Трамп підписав тимчасовий бюджет країни, запобігши тим самим шатдауну – припинення роботи федерального уряду.

Як повідомляє телеканал Fox News, тимчасовий бюджет терміном на два дні дає Конгресу США час на ухвалення довгострокового фінансового плану.

У Конгресі не можуть домовитися представники Демократичної і Республіканської партій – предметом суперечок став розмір допомоги населенню під час пандемії коронавірусу.

Демократи намагаються домогтися виділення на людину по $1200 як допомоги, а республіканці виступають за зменшення цього заходу держпідтримки до $600.

Загальний розмір пропонованої законопроєктом підтримки економіки в період пандемії перевищує $900 млрд. Дебати з цього приводу повинні продовжитися в неділю, 20 грудня.

12 грудня Трамп уже підписував тимчасовий бюджет США, який давав Конгресу тиждень на узгодження законопроєкту – до півночі 19 грудня. Так, президент відтермінував шатдаун буквально за кілька годин до його настання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Трамп побив рекорд за тривалістю шатдауну за всю історію США.

Тоді федеральні працівники були змушені піти у відпустку або пропрацювати безкоштовно протягом 35 днів.