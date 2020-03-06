Трамп вперше визнав, що економіка США постраждає від коронавірусу

Коронавірус може завдати шкоди американській економіці, якщо епідемія затягнеться.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час конференції в місті Скрантон штату Пенсільванія, повідомляє Reuters.

За його словами, епідемія "безумовно буде мати наслідки" для економіки країни. Він також розповів про заходи, що вживаються по боротьбі з інфекцією.

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"Все має вийти. Всі повинні зберігати спокій. У нас є плани на кожен сценарій розвитку подій, я думаю, що це те, що ми маємо робити. Ми сподіваємося, що це не триватиме надто довго ... Ми професійно робимо те, що повинні робити . Ніхто не звинувачує нас через короновірус. Він прийшов з Китаю", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесі і штаті Каліфорнія в США через спалах вірусу оголосили надзвичайний стан. Там додалося ще 6 випадків зараження і одна смерть.

Ознакою, за яким можна відрізнити смертельний коронавірус від банальної застуди і грипу, може стати сухість у роті і кашель, що нагадує коклюш.

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