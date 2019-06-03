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Трамп вирішив позбутися від важливого члена своєї команди

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його радник з економічних питань Кевін Хассет покидає свій пост.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Він додав, що повідомить про заміну Хассета, як тільки повернеться в США.

"Кевін Хассет, який виконав таку велику роботу для мене і адміністрації скоро йде. Я хочу подякувати Кевіну за все, що він зробив, він справжній друг!", - написав президент США.

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Кевін Хассет

Кевін Хассет

AP Photo

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп 7 листопада оголосив про відставку генерального прокурора Джеффа Сешнса.

У березні син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти американського посла США в Україні Марі Йованович з посади після її критичних зауважень на адресу Білого дому.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
СШАтрамп
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