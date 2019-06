Трамп вирішив позбутися від важливого члена своєї команди

Президент США Дональд Трамп заявив, що його радник з економічних питань Кевін Хассет покидає свій пост.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Він додав, що повідомить про заміну Хассета, як тільки повернеться в США.

"Кевін Хассет, який виконав таку велику роботу для мене і адміністрації скоро йде. Я хочу подякувати Кевіну за все, що він зробив, він справжній друг!", - написав президент США.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the US I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend!