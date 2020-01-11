Трамп вирішив піти на нові поступки Путіну: що задумав Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав налагодження відносин із Росією.

Американський лідер також заявив про важливість відновлення повноцінної торгівлі з Москвою. Про це повідомляє Fox News.

За його словами, Білий дім може відновити відносини з Кремлем після того, як у США завершилося розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Зокрема він акцентував увагу на тому, що за підсумками розслідування не вдалося виявити доказів зв'язків передвиборчого штабу Трампа з Путіним.

Президент США додав, що на розслідування зв'язків із Росією США витратили "45 мільйонів доларів і не знайшли нічого".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав налагодження відносин із Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

Документ ухвалив сенатський комітет у закордонних справах Конгресу. "За" проголосували 17 сенаторів, "проти" були п'ять.

Це стало першим рухом так званих пекельних санкцій – одного з найжорсткіших пакетів антиросійських заходів за останні півтора року.

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