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11 січня • оновлено в 10:56
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Трамп вирішив піти на нові поступки Путіну: що задумав Білий дім

6.2т
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав налагодження відносин із Росією.

Американський лідер також заявив про важливість відновлення повноцінної торгівлі з Москвою. Про це повідомляє Fox News.

За його словами, Білий дім може відновити відносини з Кремлем після того, як у США завершилося розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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Зокрема він акцентував увагу на тому, що за підсумками розслідування не вдалося виявити доказів зв'язків передвиборчого штабу Трампа з Путіним.

Президент США додав, що на розслідування зв'язків із Росією США витратили "45 мільйонів доларів і не знайшли нічого".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав налагодження відносин із Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав налагодження відносин із Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

  • Документ ухвалив сенатський комітет у закордонних справах Конгресу. "За" проголосували 17 сенаторів, "проти" були п'ять.

  • Це стало першим рухом так званих пекельних санкцій – одного з найжорсткіших пакетів антиросійських заходів за останні півтора року.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Коментарі
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну знаете, слушать этого фуфломёта - себя не уважать!.
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Безкоровайная Татьяна
Безкоровайная Татьяна
Эта xитрость вернет зрение даже в 90 лет, записывайте рецепт 24news.forumhi.top
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1
1
Юг Руси
Юг Руси
Трамп пошёл на новую подлость против Укроины ))))))
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