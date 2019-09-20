Трамп вдарив потужними санкціями по Ірану

США ввели санкції проти Центрального банку Ірану.

Про це президент Штатів Дональд Трамп повідомив журналістам в Білому домі в п'ятницю, 20 вересня, передають місцеві ЗМІ.

При цьому подробиць жорсткого економічного удару Трамп не розповів, відзначивши, що мова йде про вищий рівень санкцій - "дуже великі, дуже пріоритетні".

У прес-пулі Білого дому підкреслили, що Трамп охарактеризував ці заходи як "найбільш жорсткі санкції, що коли-небудь вводилися проти будь-якої країни".

Трамп також натякнув, що "США завжди готові" до військових варіантів в протистоянні з Іраном.

Глава Мінфіну США Стівен Мнучін уточнив, що мова йде про санкції проти останнього для Ірану джерела фінансових коштів.

Ілюстрація. Конфлікт США і Ірану колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня США ввели санкції відносно Іранського космічного агентства, а також пов'язаних з ним Іранського інституту космосу і Національного авіаційно-космічного інституту.

У Держдепі звинуватили Іран в тому, що влада країни використовує космічну програму для прикриття розробки балістичних ракет.

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