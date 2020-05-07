Трамп у розпал пандемії вирішив скасувати карантин заради порятунку економіки: у чому небезпека
Президент США Дональд Трамп виступив за відкриття економіки країни у найкоротші терміни – навіть попри те, що подібне рішення може призвести до зростання кількості хворих і померлих від коронавірусу.
Дональд Трамп поспіхом виступив за відкриття економіки країни, заявивши, що американцям час починати вертатися до своїх звичних справ – незважаючи на те, що це може завершитися новими захворюваннями та смертями внаслідок пандемії, пише Bloomberg.
У рамках цього етапу Білий дім збирається розпустити групу експертів у сфері охорони здоров'я, включно з лікарями Ентоні Фаучі та Деборою Біркс, які фактично очолили урядову кампанію боротьби з COVID-19. Водночас Трамп визнав, що запуск економіки з великою часткою ймовірності призведе до нових жертв. "Чи постраждають деякі люди? Так. Чи постраждають деякі люди сильно? Так. Але нам потрібно відкривати країну, і скоріше", – заявив американський лідер.
Він також висловив стурбованість тим, що рецесія, спричинена коронавірусом, позбавила понад 30 млн американців роботи і завдала відчутного удару по його шансах на переобрання. Водночас США залишаються найбільшим осередком зараження вірусом у світі: нині в цій країні хворіють майже 1,2 млн осіб, тоді як загинуло від нього більше ніж 70 тис.
Експерти в галузі охорони здоров'я неодноразово попереджали про можливу другу хвилю інфекції, якщо обмеження знімуть занадто рано. У такому разі це здатне спровокувати чергове закриття економіки та ще більші економічні збитки.
Хоча Трамп і визнав, що повномасштабне відкриття економіки може призвести до нових смертей, він висловив оптимізм, що вірус відступить. Крім того, він упевнений в тому, що якщо кількість випадків захворювання знову зросте, то це буде "пожежа", яку можна буде "швидко" загасити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та дані про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.