Трамп у розпал пандемії вирішив скасувати карантин заради порятунку економіки: у чому небезпека

Президент США Дональд Трамп виступив за відкриття економіки країни у найкоротші терміни – навіть попри те, що подібне рішення може призвести до зростання кількості хворих і померлих від коронавірусу.

Дональд Трамп поспіхом виступив за відкриття економіки країни, заявивши, що американцям час починати вертатися до своїх звичних справ – незважаючи на те, що це може завершитися новими захворюваннями та смертями внаслідок пандемії, пише Bloomberg.

У рамках цього етапу Білий дім збирається розпустити групу експертів у сфері охорони здоров'я, включно з лікарями Ентоні Фаучі та Деборою Біркс, які фактично очолили урядову кампанію боротьби з COVID-19. Водночас Трамп визнав, що запуск економіки з великою часткою ймовірності призведе до нових жертв. "Чи постраждають деякі люди? Так. Чи постраждають деякі люди сильно? Так. Але нам потрібно відкривати країну, і скоріше", – заявив американський лідер.

Він також висловив стурбованість тим, що рецесія, спричинена коронавірусом, позбавила понад 30 млн американців роботи і завдала відчутного удару по його шансах на переобрання. Водночас США залишаються найбільшим осередком зараження вірусом у світі: нині в цій країні хворіють майже 1,2 млн осіб, тоді як загинуло від нього більше ніж 70 тис.

Експерти в галузі охорони здоров'я неодноразово попереджали про можливу другу хвилю інфекції, якщо обмеження знімуть занадто рано. У такому разі це здатне спровокувати чергове закриття економіки та ще більші економічні збитки.

Хоча Трамп і визнав, що повномасштабне відкриття економіки може призвести до нових смертей, він висловив оптимізм, що вірус відступить. Крім того, він упевнений в тому, що якщо кількість випадків захворювання знову зросте, то це буде "пожежа", яку можна буде "швидко" загасити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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