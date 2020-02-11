Трамп став криптовалютою: на що пішли в США

Біржа FTX запустила криптовалюту Trump-2020 року, яка працює як ф'ючерсний контракт (цінний папір про купівлі-продажу товару в майбутньому).

Зокрема, трейдери зможуть відкривати довгі і короткі позиції на переобрання американського лідера Дональда Трампа або на його програш у президентських перегонах. Про це повідомляє CoinDesk.

Якщо Трамп виграє вибори-2020, вартість токена складе один долар, якщо програє – нуль доларів.

Поточна ціна приблизно відповідає шансам Трампа переобратися.

"Якщо ви вважаєте, що шанс на перемогу Трампа – 52%, токен повинен торгуватися по ціні 52 цента", – відзначили представники біржи.

Біржа FTX запустила криптовалюту Trump-2020 року, яка працює як ф'ючерсний контракт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки біткоїна проходить на позначці 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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