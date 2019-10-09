Трамп спровокував падіння світових цін на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 9 жовтня, впали в процесі азіатських торгів.

Сировина дешевшає в очікуванні початку торговельних переговорів США і Китаю, результати яких можуть змінити глобальний попит на енергоносії.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures сягнула 58,03 доларів за барель, що на 0,7% нижче рівня закриття попередньої сесії, свідчать підсумки торгів.

Котирування Brent впали ICE Futures

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,6% – до 52,42 доларів за барель.

Котирування WTI впали ICE Futures

Також вартість російської нафти Urals зменшилася на 1,2% – до 54,16 доларів за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

На настроях трейдерів позначилося рішення Мінторгу США включити 28 китайських компаній до списку фірм, з якими американському бізнесу заборонено працювати без спеціальних ліцензій, передає "Інтерфакс".

Зокрема, стало відомо, що адміністрація Трампа активно обговорює можливість введення обмежень на рух капіталу в Китай, особливо, що стосується інвестицій державних пенсійних фондів в китайські акції.

"Напруженість у відносинах США і КНР протягом останніх годин спровокувала вихід інвесторів із ризикованих активів. Нафта дешевшає разом із падінням ринку акцій і цін інших активів, чутливих до зміни перспектив глобального економічного зростання, які можуть погіршитися", – резюмував редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.

Сировина дешевшає в очікуванні початку торговельних переговорів США і Китаю, результати яких можуть змінити глобальний попит на енергоносії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення у Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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